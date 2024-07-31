1,5 годовалый малыш выпал из окна восьмого этажа в Братске

В Братске Иркутской области 1,5 годовалый малыш выпал из окна восьмого этажа на улице Комсомольской. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области мать уложила маленького сына спать и пошла заниматься другими делами в соседнюю комнату. Затем она услышала крики на улице.