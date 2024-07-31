1,5 годовалый малыш выпал из окна восьмого этажа в Братске

В Братске Иркутской области 1,5 годовалый малыш выпал из окна восьмого этажа на улице Комсомольской. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области мать уложила маленького сына спать и пошла заниматься другими делами в соседнюю комнату. Затем она услышала крики на улице.
— Предварительно установлено, что мальчик проснулся, увидев открытое окно, забрался на подоконник и выпал с 8 этажа. В результате полученных травм ребенок скончался, — поделились оперативники.
Мальчика успели отвезти в больницу, но травмы от падения оказались слишком серьезными. Полицейские организовали проверку, а следователи инициировали уголовное дело по факту смерти малолетнего. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверочных мероприятий и расследования.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области планируют ускорить ремонт на двух трассах федерального уровня. Речь идет об автодорогах в Усольском и Слюдянском районах.