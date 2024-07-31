В Красноярском крае врач-терапевт и ее родственница продавали липовые больничные

Они обвиняются в получении взятки, посредничестве во взяточничестве и служебном подлоге. По версии следствия, женщины занимались продажей фиктивных больничных листов. В период с февраля 2022 по июнь 2023 года родственница врача подыскивала желающих купить лист нетрудоспособности, а врач оформляла документ. Один день больничного равнялся тысяче рублей.