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В Красноярском крае врач-терапевт и ее родственница продавали липовые больничные

Красноярская прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении участкового врача-терапевта КГБУЗ «Манская РБ» и ее родственницы.

Источник: РИА "Новости"

Они обвиняются в получении взятки, посредничестве во взяточничестве и служебном подлоге. По версии следствия, женщины занимались продажей фиктивных больничных листов. В период с февраля 2022 по июнь 2023 года родственница врача подыскивала желающих купить лист нетрудоспособности, а врач оформляла документ. Один день больничного равнялся тысяче рублей.

Для расчетов женщины использовали обычные банковские счета, открытые на их имена. Полученные деньги делили между собой и тратили на личные нужды. Преступную схему пресекли сотрудники ОЭБиПК МУ МВД России «Красноярское», рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. Уголовное дело передано в Манский районный суд.