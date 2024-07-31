Новосибирских застройщиков, похитивших 209 млн, депортируют из Камбоджи

Известно, что речь идет о супругах Юрии и Ларисе Котляровых. Сообщается, что в период с марта 2002 года по апрель 2009 года они собирали деньги с дольщиков, якобы чтобы построить многоквартирные дома. По факту делать они этого не собирались, как и получать разрешение на строительство.