Новосибирских застройщиков, похитивших 209 млн, депортируют из Камбоджи

Сибиряков, замешанных в многомиллионных мошенничествах при строительстве жилья в Новосибирске, депортируют из Камбоджи в Россию, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«Сегодня в аэропорту города Пномпень сотрудники компетентных органов Королевства Камбоджа передали представителям НЦБ Интерпола МВД России двоих осужденных за совершение преступлений, предусмотренных статьями 159, 163 и 174.1 УК РФ, а также обвиняемого в другом многомиллионном мошенничестве», — говорится в сообщении.
Известно, что речь идет о супругах Юрии и Ларисе Котляровых. Сообщается, что в период с марта 2002 года по апрель 2009 года они собирали деньги с дольщиков, якобы чтобы построить многоквартирные дома. По факту делать они этого не собирались, как и получать разрешение на строительство.
«В результате мошеннических действий ущерб в размере свыше 209 миллионов рублей причинен более чем 200 потерпевшим», — прокомментировала Ирина Волк.