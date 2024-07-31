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Пожар в ТЦ «Лоцман» в Симферополе полностью потушили

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Пожар в торговом центре «Лоцман» в Симферополе полностью потушили. Об этом рано утром в среду сообщили у ГУ МЧС России по Республике Крым.

«Пожар в ТЦ “Лоцман” полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

Вечером во вторник в Симферополе загорелся торговый центр «Лоцман». К тушению были привлечены дополнительные силы в составе 108 специалистов и 39 единиц техники. Огонь охватил площадь 500 квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля, эвакуированы 130 человек, пострадавших нет. Около полуночи возгорание локализовали.

По факту происшествия прокуратура Крыма начала проверку. Главное следственное управление Следкома России по Крыму и Севастополю сообщило, что возможным источником очага возгорания в торговом центре Симферополя стала детская игровая комната. По данным крымского Главка МЧС России, там проводились ремонтные работы с применением сварочного аппарата.

МЧС
пожары