Пожар в ТЦ «Лоцман» в Симферополе полностью потушили

Вечером во вторник в Симферополе загорелся торговый центр «Лоцман». К тушению были привлечены дополнительные силы в составе 108 специалистов и 39 единиц техники. Огонь охватил площадь 500 квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля, эвакуированы 130 человек, пострадавших нет. Около полуночи возгорание локализовали.