В ДТП на омских дорогах пострадали двое детей

Вчера, 30 июля, на дорогах в Омске сбили двоих детей. О происшествиях сообщила Госавтоинспекция. Все ДТП случились в разное время и в разных местах.
Первое — в 19 часов 15 минут на парковке в районе дома № 20 кор. 1 по ул. Ватутина. 31-летний водитель машины «Тойота Королла» допустил наезд на 7-летнего мальчика. Ребенку потребовалась медицинская помощь.
Около 20:00 на улице Мельничная, в районе дома № 70 В, сбили 12-летнюю девочку. Ребенок переходил дорогу в неположенном месте, и 34-летний водитель «Хонды» не успел вовремя затормозить. Девочка была госпитализирована.
По всем инцидентам проводится проверка Госавтоинспекции по Омской области.