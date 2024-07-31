В пяти округах Приморья зафиксированы переливы на дорогах

По состоянию на среду, 31 июля, переливы, препятствующие движению автотранспорта, выявлены на дорогах в Анучинском, Яковлевском, Тернейском, Чугуевском и Кавалеровском округах. Также закрыт проезд на двух участках в Черниговском и Партизанском округах. Дорожные службы начнут восстановление после спада воды, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморья.
В Анучинском округе переливы сохраняются с 29 по 31 километры Анучино — Еловка — Муравейка и с 1 по 5 километры на подъезде к Еловке. Движение легковых автомобилей ограничено.
В Яковлевском округе переливы наблюдаются на 6 километре дороги Загорное — Краснояровка. Проезд к селу Краснояровка закрыт для всех видов автотранспорта.
В Кавалеровском округе по-прежнему нет проезда для легковых автомобилей с 32 по 34 километры трассы Устиновка — Зеркальное и на первом километре направления Осиновка — Рудная Пристань — Ленино.
В Чугуевском округе в районе поселка Шумный на 246 километре дороги Осиновка — Рудная Пристань размыло объезд моста. Альтернативой является аварийный мост с ограничением проезда для автомобилей до 20 тонн.
В Тернейском округе нет проезда для всех видов автотранспорта на 5 километре дороги Ключи — Джигит.
В Черниговском округе закрыт проезд по мосту на 82 километре автодороги Хороль — Реттиховка — Арсеньев. Проехать можно через дорогу Осиновка — Рудная Пристань.
Также закрыт проезд для всех видов автотранспорта из-за подмыва моста на 2 километре трассы Авангард — Мельники — Залесье в Партизанском округе. Имеется альтернативный проезд через грунтовый объезд моста. Параллельно восстановлен проезд в районе строящегося моста через реку Партизанскую, где ранее на 10 и 12 километрах автодороги Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово были вырыты прораны.
Напомним, прокуратура Черниговского района проводит проверку по факту разрушения конструктивного элемента моста на 82 километре автомобильной дороги Хороль — Реттиховка — Арсеньев.