В пяти округах Приморья зафиксированы переливы на дорогах

По состоянию на среду, 31 июля, переливы, препятствующие движению автотранспорта, выявлены на дорогах в Анучинском, Яковлевском, Тернейском, Чугуевском и Кавалеровском округах. Также закрыт проезд на двух участках в Черниговском и Партизанском округах. Дорожные службы начнут восстановление после спада воды, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморья.