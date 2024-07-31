Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране

В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи», включающую удары по гражданским объектам. Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Министерства здравоохранения Газы, за все время погибли почти 40 тысяч человек, пострадали более 90 тысяч.