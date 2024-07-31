Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране

«Глава политического бюро палестинского движения сопротивления ХАМАС Исмаил Хания принял мученическую смерть в Тегеране», — говорится в сообщении.
По данным агентства, в результате обстрела также погиб один из телохранителей Хании. Обстоятельства инцидента расследуются.
Движение ХАМАС в официальном заявлении признало гибель главы политбюро, возложив ответственность за случившееся на Израиль. В движении заявили, что нападения произошло после того, как Хания принял участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана.
Палестино-израильский конфликт
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи», включающую удары по гражданским объектам. Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Министерства здравоохранения Газы, за все время погибли почти 40 тысяч человек, пострадали более 90 тысяч.