Один из фигурантов дела генерала Булгакова при разводе получил Aston Martin

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Булгаков длительное время с использованием служебного положения лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината. В результате была создана система, при которой в войска поставлялись по завышенной стоимости некачественные индивидуальные рационы питания даже в условиях проведения специальной военной операции. Как сообщили в ФСБ, Булгаков задержан по делу о коррупции, он заключен под стражу и содержится в СИЗО «Лефортово».