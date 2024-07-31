Один из фигурантов дела генерала Булгакова при разводе получил Aston Martin

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Один из фигурантов дела генерала армии Дмитрия Булгакова, совладелец Грязинского пищевого комбината (ГПК) Александр Михайленко при разводе с женой получил 50% также упоминающейся в деле компании «Консервпаклам» и премиальный автомобиль Aston Martin DB9 Coupe. Об этом говорится в решении суда, которое имеется в распоряжении ТАСС.
«Признать право собственности за Михайленко на долю в уставном капитале ООО “Консервпаклам” в размере 50% номинальной стоимостью 3 000 000 рублей. Признать право собственности за Михайленко на транспортное средство марки Aston Martin DB9 Coupe 2008 года выпуска», — говорится в решении суда.
По данным баз проверки контрагентов, компания «Консервпаклам» в 2023 году получила выручку в сумме 1,6 млрд рублей, что на 164 млн рублей или на 9,4% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль за 2023 год составила 131,2 млн рублей.
По данным правоохранительных органов, совладелец ГПК Михайленко, арестованный по обвинению в растрате, в прошлом служил в тыловых подразделениях Вооруженных сил РФ, а в начале 2000-х был главой Третейского суда Минобороны. Михайленко также является совладельцем компании «Консервпаклам», производящей мясные консервы для ГПК. Его родственник является владельцем «Бруно», которая поставляла в ГПК упаковку, бумагу и картон.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Булгаков длительное время с использованием служебного положения лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината. В результате была создана система, при которой в войска поставлялись по завышенной стоимости некачественные индивидуальные рационы питания даже в условиях проведения специальной военной операции. Как сообщили в ФСБ, Булгаков задержан по делу о коррупции, он заключен под стражу и содержится в СИЗО «Лефортово».
Грязинский пищевой комбинат был создан в 1944 году. Он занимается производством сухих пайков и консервов для Минобороны РФ.