Пожар в памятнике архитектуры на Тимирязева потушили в Иркутске

Вечером, 30 июля, в памятнике архитектуры на улице Тимирязева разгорелся крупный пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области трем людям потребовалась помощь медиков.
— В тушении задействованы 19 пожарных и пять единиц техники. Открытое пламя устранили на площади 160 квадратных метров, — пояснили в ведомстве.
Для точности тушения и предотвращения появления пламени от тлеющих досок была проведена проливка и разбор строения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске маленький мальчик выпал в открытое окно на последнем этаже многоквартирного дома. Малыша сразу госпитализировали в больницу, но спасти жизнь ребенка не удалось.