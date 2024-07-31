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Пожар в памятнике архитектуры на Тимирязева потушили в Иркутске

Три человека пострадали от буйства огня.

Источник: Комсомольская правда

Вечером, 30 июля, в памятнике архитектуры на улице Тимирязева разгорелся крупный пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области трем людям потребовалась помощь медиков.

— В тушении задействованы 19 пожарных и пять единиц техники. Открытое пламя устранили на площади 160 квадратных метров, — пояснили в ведомстве.

Для точности тушения и предотвращения появления пламени от тлеющих досок была проведена проливка и разбор строения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске маленький мальчик выпал в открытое окно на последнем этаже многоквартирного дома. Малыша сразу госпитализировали в больницу, но спасти жизнь ребенка не удалось.