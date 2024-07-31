Подросток на велосипеде попал под колеса «Toyota Wish» в Черемхово

Авария с участием несовершеннолетнего произошла на улице Ференца Патаки в Черемхово 30 июля. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области 13-летний подросток ехал по тротуару на велосипеде. Юноша слишком сильно разогнался и выехал на проезжую часть.