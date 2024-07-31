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Подросток на велосипеде попал под колеса «Toyota Wish» в Черемхово

13-летний школьник выбрал слишком высокую скорость для движения.

Источник: Комсомольская правда

Авария с участием несовершеннолетнего произошла на улице Ференца Патаки в Черемхово 30 июля. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области 13-летний подросток ехал по тротуару на велосипеде. Юноша слишком сильно разогнался и выехал на проезжую часть.

— На дороге он столкнулся с автомобилем «Toyota Wish». Школьник с травмами был доставлен в медучреждение, — поделились инспекторы дорожного движения.

Теперь полицейским предстоит выяснить остальные обстоятельства ДТП. Прокуратура города Черемхово проследит за ходом проверки инициированной правоохранителями. При необходимости будут приняты меры реагирования.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что крупный пожар потушили в памятнике архитектуры на улице Тимирязева. Известно, что трем людям потребовалась медицинская помощь.