Стали известны подробности пропажи 12-летней девочки в Новосибирске

Как выяснилось, эта девочка уже пропадала ранее — 24 апреля 2024 года. Тогда Анастасия вышла со школы № 112 около 12:36 и пошла до остановки Ветлужская. Девочка, предположительно, села в автобус № 115 и вышла на Элитном. После этого ее местонахождение было неизвестно. На связь школьница не выходила.