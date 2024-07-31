Стали известны подробности пропажи 12-летней девочки в Новосибирске

31 июля в группе «ЛизаАлерт» появился пост о пропаже 12-летней девочки Анастасии Гаврилюк в микрорайоне ОбьГЭС Новосибирска.
Как выяснилось, эта девочка уже пропадала ранее — 24 апреля 2024 года. Тогда Анастасия вышла со школы № 112 около 12:36 и пошла до остановки Ветлужская. Девочка, предположительно, села в автобус № 115 и вышла на Элитном. После этого ее местонахождение было неизвестно. На связь школьница не выходила.
Через день появилась информация, что Анастасию нашли.
В настоящее время в новом сообщении говорится, что девочка пропала 30 июля.
Приметы: рост 152 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Одежда: черная блузка, черная юбка, черные туфли.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребёнка, просят сообщить по номеру 8−800−700−54−52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или в полицию по номеру 112.