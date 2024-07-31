В прокуратуре назвали округа Омска, где чаще всего совершаются преступления

Несмотря на то что информационные сводки то и дело пестрят новыми сообщениями о дистанционных мошенничествах, количество таких преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года тоже снизилось. Что же до дистанционного оборота наркотиков, то таких фактов, напротив, стало больше.