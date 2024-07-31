В прокуратуре назвали округа Омска, где чаще всего совершаются преступления

Прокуратура Омской области проанализировала состояние преступности на территории региона, в том числе по округам города Омска.
С начала года в Октябрьском округе было совершено 5 убийств и 18 изнасилований, округ лидирует по этому виду преступлений.
В Центральном округе чаще всего грабят (18 преступлений) и разбойничают (5). Кировский округ лидирует по угонам машин — с начала года здесь было совершено 6 таких преступлений.
Наиболее велик шанс стать жертвой преступников на улице и в общественных местах в Центральном округе (392). А меньше всего таких фактов зафиксировано в Октябрьском — 173.
При этом общее количество совершенных с начала года злодеяний снизилось на 10, 3% и составило в абсолютных цифрах 10 940 эпизодов. Спад наблюдается в количестве грабежей, разбойных нападений, причинении тяжкого вреда здоровью, в кражах и мошенничествах.
Несмотря на то что информационные сводки то и дело пестрят новыми сообщениями о дистанционных мошенничествах, количество таких преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года тоже снизилось. Что же до дистанционного оборота наркотиков, то таких фактов, напротив, стало больше.
Также в регионе удалось добиться стопроцентной раскрываемости убийств и изнасилований. В целом их было раскрыто 31 и 35 соответственно.