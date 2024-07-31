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Схватила за волосы и толкнула: мать избила дочь за позднее возвращение домой, а та обратилась в полицию

В Бурятии дочь обратилась в полицию с жалобой на избившую ее мать.

Источник: Комсомольская правда

В Бурятии мать избила свою несовершеннолетнюю дочь за то, что та вернулась домой в 5 утра и не отвечала на телефонные звонки. Во время ссоры женщина сильно разозлилась, схватила девушку за волосы и начала тянуть на себя. На этом издевательства не закончились. Мать толкнула дочь, из-за чего та упала и ударилась, почувствовала сильную боль. Единственным спасением оказался звонок в полицию. Об этом КП-Иркутск сообщили в Ереванском районном суде Бурятии.

Оказалось, что мать и дочь находятся на учете ПДН. К несчастью, эта драка не являлась первой. Кроме того, ранее женщину уже судили.

— Поскольку подсудимая не отбыла наказание по предыдущему приговору в виде ограничения свободы, которым она была осуждена за причинение легких телесных повреждений, то окончательно ей назначено наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы с установлением ограничений, — сообщили в пресс-службе суда.

Женщина признала свою вину, пообещала исправиться, с дочерью помирилась. Приговор пока не вступил в законную силу.