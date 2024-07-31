Схватила за волосы и толкнула: мать избила дочь за позднее возвращение домой, а та обратилась в полицию

В Бурятии мать избила свою несовершеннолетнюю дочь за то, что та вернулась домой в 5 утра и не отвечала на телефонные звонки. Во время ссоры женщина сильно разозлилась, схватила девушку за волосы и начала тянуть на себя. На этом издевательства не закончились. Мать толкнула дочь, из-за чего та упала и ударилась, почувствовала сильную боль. Единственным спасением оказался звонок в полицию. Об этом КП-Иркутск сообщили в Ереванском районном суде Бурятии.