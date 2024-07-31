Задержан мужчина, ранивший ножом подростка в центре Челябинска

Ранее сообщалось, что все произошло вечером 30 июля на набережной реки Миасс в Центральном районе. По словам очевидцев, группа молодежи в Арт-сквере громко включила музыку, на просьбы сделать потише не реагировала. В какой-то момент начался конфликт, мужчина воткнул нож в ногу 16-летнему подростку.
«Полицейские по приметам, указанным свидетелями, задержали подозреваемого 1973 года рождения», — уточнили в региональном Главке МВД.
Там добавили, что все обстоятельства инцидента устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Жизни пострадавшего ничего не угрожает. Бригадой скорой медпомощи он доставлен в больницу.