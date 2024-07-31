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Задержан мужчина, ранивший ножом подростка в центре Челябинска

Задержан мужчина, ранивший ножом подростка в центре Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее сообщалось, что все произошло вечером 30 июля на набережной реки Миасс в Центральном районе. По словам очевидцев, группа молодежи в Арт-сквере громко включила музыку, на просьбы сделать потише не реагировала. В какой-то момент начался конфликт, мужчина воткнул нож в ногу 16-летнему подростку.

«Полицейские по приметам, указанным свидетелями, задержали подозреваемого 1973 года рождения», — уточнили в региональном Главке МВД.

Там добавили, что все обстоятельства инцидента устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Жизни пострадавшего ничего не угрожает. Бригадой скорой медпомощи он доставлен в больницу.