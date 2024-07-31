Возьмите кредит, вас пытаются взломать. Менеджер банка предотвратила кражу 1,4 млн у студентки из Бурятии

Звонок от представителя оператора поступил 22-летней студентки из Улан-Удэ республики Бурятия еще в июле 2024 года. Псевдоспециалист объяснил сибирячке, что необходимо продлить договор обслуживания сим-карты. Девушки слова афериста показались убедительными и не заметив подвоха она назвала секретный код из смс.
— Следом с ней связался лжепредставитель Центрального банка, который уведомил о взломе ее аккаунта на портале Госуслуг. А также о кредитах, которые на нее оформляют мошенники. Звонивший попросил девушку исчерпать кредитный лимит, оформив займ в приложении банка, а затем перевести деньги на «безопасные счета», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД республики Бурятия.
Чтобы не стать жертвой аферистов, студентка начала выполнять указания собеседников. Она взяла автокредит на сумму 1,4 млн рублей, но для получения денег ей потребовалось приехать в офис.
— Во время беседы менеджер банка заметила волнение девушки и попыталась выяснить причину срочного оформления кредита. Она приостановила операцию по выдаче денег для уточнения ситуации. Прибывшие на место полицейские во время беседы со студенткой поняли, что она находится под влиянием мошенников, — поделились в ГУ МВД Бурятии.
Благодаря бдительности менеджера банка кражу денег удалось предотвратить. Работника финансовой организации поблагодарил начальник городского МВД. Как отмечают правоохранители, банковские работники совместно с оперативниками с начала года предотвратили мошеннические операции на сумму более 39 млн рублей.