Возьмите кредит, вас пытаются взломать. Менеджер банка предотвратила кражу 1,4 млн у студентки из Бурятии

— Следом с ней связался лжепредставитель Центрального банка, который уведомил о взломе ее аккаунта на портале Госуслуг. А также о кредитах, которые на нее оформляют мошенники. Звонивший попросил девушку исчерпать кредитный лимит, оформив займ в приложении банка, а затем перевести деньги на «безопасные счета», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД республики Бурятия.