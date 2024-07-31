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СК Беларуси назвал мошеннический сайт по продаже китайских машин

Три жителя Гродно потеряли 212 000 рублей на покупке в интернете авто из Китая.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет Беларуси назвал мошеннический сайт по продаже китайских машин и сообщил, что три жителя Гродно стали жертвами мошенничества при покупке авто из Китая, потеряв 212 000 рублей. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.

Из материалов дела следует, что 37-летний житель Гродно принял решение купить машину. В одной из популярных социальных сетей он нашел страницу, где рекламировали продажу автомобилей из Китая. Публикации сопровождались красивыми снимками современных авто, положительными отзывами со стороны клиентов, а также профессиональными консультантами. Мужчина пообщался с менеджером и, когда учли все его условия, и машина была выбрана, ему прислали договор.

Гродненец, изучив документ, пописал его, а затем открыл счет в банке, осуществил перевод денег на счет, который указали мошенники. После этого он отправил подтверждающие документы аферистам. На протяжении десяти дней мошенники обманывали покупателя, придумывая даты поставки машины, а затем перестали выходить на связь.

«Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников, которым перевел более 72 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

В СК обратили внимание на то, что в момент расследования уголовного дела было установлено, что на заманчивое предложение со стороны фейкового интернет-магазина «logran.trade.auto» отреагировали еще два жителя Гродно, каждый из которых перевел более 70 тысяч белорусских рублей.

В ведомстве обратили внимание на то, что в ходе допросов потерпевшие говорили, что у них не возникало никаких сомнений в реальности сделки. Кроме того, их подкупал момент раздельной оплаты. По указанным фактам заведены уголовные дела по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

В Следственном комитете сказали, что есть основания полагать, что подобных фактов обмана может быть больше. Следователи просят белорусов, пострадавших от мошеннических действий со стороны названного фейкового интернет-магазина, сообщить по следующим телефонам: (80152) 72−40−40, (+37533) 685−16−68, 102.

Тем временем в Могилеве продавец магазина сняла с карточки пенсионера 1600 рублей на покупку продуктов: «Заметила, что никогда не проверяет чек и 27 раз сняла деньги с карты».

Ранее минчанин из ревности разбил молотком авто своей возлюбленной и ее нового парня: «Ущерб составил 7000 рублей».