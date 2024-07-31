СК Беларуси назвал мошеннический сайт по продаже китайских машин

Из материалов дела следует, что 37-летний житель Гродно принял решение купить машину. В одной из популярных социальных сетей он нашел страницу, где рекламировали продажу автомобилей из Китая. Публикации сопровождались красивыми снимками современных авто, положительными отзывами со стороны клиентов, а также профессиональными консультантами. Мужчина пообщался с менеджером и, когда учли все его условия, и машина была выбрана, ему прислали договор.