Водитель погиб при столкновении легковых Opel и Citroen под Минском

В сообщении говорится, что 30 июля, во вторник, 51-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Opel, ехал по автомобильной по автомобильной дороге Н-9531 около деревни Королищевичи. Он не учел состояние дорожного покрытия, а также погодные условия, выехал на полосу встречного движения, где врезался в Citroen.