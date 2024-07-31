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Водитель погиб при столкновении легковых Opel и Citroen под Минском

Под Минском водитель Opel врезался в Citroen, выехав на встречку.

Водитель погиб при столкновении двух легковых авто под Минском. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.

В сообщении говорится, что 30 июля, во вторник, 51-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Opel, ехал по автомобильной по автомобильной дороге Н-9531 около деревни Королищевичи. Он не учел состояние дорожного покрытия, а также погодные условия, выехал на полосу встречного движения, где врезался в Citroen.

В СК сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель Citroen умер, 52-летняя женщина и 53-летний мужчина, которые были на пассажирском сиденье, доставлены в больницу с тяжкими телесными повреждениями.

В отношении водителя Opel заведено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также причинение тяжкого телесного повреждения.