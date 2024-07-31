19 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и пятью областями России

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 БПЛА самолетного типа над Белгородской, четыре над Брянской, по одному БПЛА над Курской, Калужской, Ростовской областями и Республикой Крым», — говорится в сообщении.
Также над Курской областью уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД», добавили в ведомстве.
В ночь на 29 июля киевский режим атаковал регионы России 39 беспилотниками. Вражеские дроны были сбиты над Курской, Белгородской, Воронежской, Брянской и Ленинградской областями.