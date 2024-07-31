Суд взял под стражу зампреда правительства Хабаровского края Никонова

По решению Центрального районного суда Хабаровска, чиновник взят под стражу до 29 сентября.
Напомним, Евгения Никонова задержали 30 июля. Ему вменяют нарушение антикоррупционного законодательства и превышение должностных полномочий.
Задержанного заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова арестовали на два месяца, передает ТАСС.
По решению Центрального районного суда Хабаровска, чиновник взят под стражу до 29 сентября.
Напомним, Евгения Никонова задержали 30 июля. Ему вменяют нарушение антикоррупционного законодательства и превышение должностных полномочий.