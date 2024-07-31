Прокуратура завершила проверку схода вагона поезда в Братске

Вагон поезда сошел с рельсов возле станции Братск. Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры происшествие случилось на путях не общего пользования. Правоохранителями была инициирована проверка.
— Установлено, что причиной схода явилось несоблюдение организацией требований к содержанию ж/д путей. Братским транспортным прокурором внесено представление директору предприятия. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, — поделились в ведомстве.
После получения соответствующего документа, руководителям организации были исправлены все недочеты. Помимо этого, должностному лицу назначили штраф и предупреждение по двум статьям административного кодекса.