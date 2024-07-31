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В Бухаре накажут мужчину, побившего детсадовца за драку с его ребенком

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Отца одного из воспитанников детского сада в Бухарской области, нанесшего телесные повреждения мальчику, который подрался с его сыном, накажут. УВД и детский омбудсмен взяли ситуацию под контроль.

Врач одного из медицинских учреждений заметила повреждения на лице мальчика, которого в таком виде привела воспитательница его детсада. Об этом она сообщила в областное УВД.

В ходе следствия стало известно, что мужчина ударил 5-летнего ребенка за то, что тот подрался с его сыном в детском саду.

По результатам проведенной судебной медицинской экспертизы было установлено, что ребенок получил легкие телесные повреждения.

По данному факту возбуждено дело об административной ответственности по части 2 статьи 52 («Причинение легких телесных повреждений»). Материалы дела направлены в Олотский районный суд для рассмотрения уголовных дел.

Информация будет дополняться.