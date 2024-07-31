В Бухаре накажут мужчину, побившего детсадовца за драку с его ребенком

Врач одного из медицинских учреждений заметила повреждения на лице мальчика, которого в таком виде привела воспитательница его детсада. Об этом она сообщила в областное УВД.
В ходе следствия стало известно, что мужчина ударил 5-летнего ребенка за то, что тот подрался с его сыном в детском саду.
По результатам проведенной судебной медицинской экспертизы было установлено, что ребенок получил легкие телесные повреждения.
По данному факту возбуждено дело об административной ответственности по части 2 статьи 52 («Причинение легких телесных повреждений»). Материалы дела направлены в Олотский районный суд для рассмотрения уголовных дел.
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