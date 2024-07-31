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Концентрацию вредных веществ проверяют после пожара на НПО автоматики

Сотрудники МЧС не выявили превышение концентрации вредных веществ в воздухе после пожара на АО «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Семихатова», которое входит в госкорпорацию «Роскосмос».

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Крупный пожар произошел на территории НПО автоматики в Екатеринбурге, на улице Начдива Васильева. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

По данным МЧС, горело здание с химической продукцией. Дым от пожара был виден из многих микрорайонов Екатеринбурга.

Сведений о пострадавших не поступало. С огнем боролись 58 человек личного состава и 23 единицы техники.

«МК-Урал» ранее писал, что 30 июля в Екатеринбурге на территории НПО автоматики на Начдива Васильева произошел пожар.

По предварительным данным, произошло возгорание кровли в здании цеха.

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