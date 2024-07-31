Концентрацию вредных веществ проверяют после пожара на НПО автоматики

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Крупный пожар произошел на территории НПО автоматики в Екатеринбурге, на улице Начдива Васильева. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.
По данным МЧС, горело здание с химической продукцией. Дым от пожара был виден из многих микрорайонов Екатеринбурга.
Сведений о пострадавших не поступало. С огнем боролись 58 человек личного состава и 23 единицы техники.
«МК-Урал» ранее писал, что 30 июля в Екатеринбурге на территории НПО автоматики на Начдива Васильева произошел пожар.
По предварительным данным, произошло возгорание кровли в здании цеха.