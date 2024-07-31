Краевой суд оставил без изменения наказание бывшему вице-премьеру Елене Лопаевой

Пермский краевой суд отказал бывшему вице-премьеру правительства Прикамья Елене Лопаевой в отсрочке отбывания лишения свободы. Она подала апелляцию на решение Ленинского районного суда Перми, который вынес ей наказание за присвоение в 2017—2019 годах 67,7 млн руб. благотворительного фонда «Содействие-XX! век».