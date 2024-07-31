Краевой суд оставил без изменения наказание бывшему вице-премьеру Елене Лопаевой

Пермский краевой суд отказал бывшему вице-премьеру правительства Прикамья Елене Лопаевой в отсрочке отбывания лишения свободы. Она подала апелляцию на решение Ленинского районного суда Перми, который вынес ей наказание за присвоение в 2017—2019 годах 67,7 млн руб. благотворительного фонда «Содействие-XX! век».
Суд назначил экс-чиновнику лишение свободы сроком 4 года в исправительной колонии общего режима. Приговор истекает 19 июля 2026 года, он вступил в силу 25 апреля этого года.
Приговоренная к лишению свободы Елена Лопаева просила досрочное освобождение до 3 ноября 2025 года, к 14-летию младшего сына из ее четырех детей.
Ранее Мотовилихинский районный суд Перми 14 июня отказал в поданной апелляции. Краевая апелляционная инстанция 30 июля не нашла оснований для предоставления отсрочки отбытия наказания и признала решение районного суда законным, сообщает «РБК-Пермь». Елена Лопаева продолжит отбывать наказание в хозотряде СИЗО-5.
Приговоренная к четырем годам Елена Лопаева подала апелляцию в Пермский краевой суд. Экс-чиновницу краевого правительства обвинили в хищениях.