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Арестовано имущество двух казахстанцев на 37 млн тенге

Досудебное расследование в отношении жителей области Ұлытау по факту рекламы и руководства финансовой пирамидой окончено Агентством по финансовому мониторингу, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, двое граждан на протяжении более 9 месяцев занимались рекламой финансовой (инвестиционной) пирамиды MetaGo, а также руководили ее структурным подразделением на территории Жезказгана.

«Указанные граждане привлекали инвестиции от жителей области. В ходе досудебного расследования сумма ущерба и дохода от противоправной деятельности указанных лиц составила более 68 млн тенге, при этом арестовано имущество на сумму более 37 млн тенге», — рассказали в АФМ.

В соответствии со ст.201 УПК РК иную информацию в интересах следствия в ведомстве не разглашают. В АФМ призвали не доверять сомнительным инвестиционным проектам, обещающим пассивный доход и сверхприбыль.