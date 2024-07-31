Арестовано имущество двух казахстанцев на 37 млн тенге

«Указанные граждане привлекали инвестиции от жителей области. В ходе досудебного расследования сумма ущерба и дохода от противоправной деятельности указанных лиц составила более 68 млн тенге, при этом арестовано имущество на сумму более 37 млн тенге», — рассказали в АФМ.