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В Перми будут судить 14 лжеюристов за хищение более 41 млн рублей у пенсионеров

ПЕРМЬ, 31 июля, ФедералПресс. В Прикамье завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката адвокатской палаты Москвы и его 13 соучастников. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Ущерб от их действий составил более 41 млн рублей, а потерпевшими признаны сотни пенсионеров.

«С мая 2019 года по декабрь 2020 года руководители двух коммерческих организаций, одним из которых был адвокат адвокатской палаты Москвы, вместе с подчиненными сотрудниками, действуя в составе орггруппы, совершали обман граждан, в том числе пенсионеров, под видом оказания юридических услуг», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, мошенничеством обвиняемые занимались в помещениях, расположенных на территории Перми. Для этого они зарегистрировали ООО «Визитор», а затем ООО «ЮЦПР».

По данным краевой прокуратуры, злоумышленники представляясь опытными юристами и приглашали пенсионеров на бесплатные консультации, в том числе по вопросам перерасчета пенсии. Людей вводили в заблуждение и убеждали заключить договор на оказание платных услуг. Однако взятые на себя обязательства не исполнялись, а полученными деньгами мошенники распоряжались по своему усмотрению.

В ходе расследования потерпевшими признаны более 470 человек. Следователи также допросили свыше 100 свидетелей и провели более 500 выемок, обысков и осмотров предметов.

Семерым участникам организованной группы ранее уже вынесли приговоры: каждому из них назначили наказание от штрафа до четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В ближайшее время уголовное дело в отношении остальных фигурантов направят в Ленинский районный суд Перми.

Как ранее писал «ФедералПресс», жертвой аферистов стала 62-летняя заместитель директора одной из пермских школ, которая перевела лжеполковнику ФСБ 2,2 млн рублей.