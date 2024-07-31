В Перми будут судить 14 лжеюристов за хищение более 41 млн рублей у пенсионеров

«С мая 2019 года по декабрь 2020 года руководители двух коммерческих организаций, одним из которых был адвокат адвокатской палаты Москвы, вместе с подчиненными сотрудниками, действуя в составе орггруппы, совершали обман граждан, в том числе пенсионеров, под видом оказания юридических услуг», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
По версии следствия, мошенничеством обвиняемые занимались в помещениях, расположенных на территории Перми. Для этого они зарегистрировали ООО «Визитор», а затем ООО «ЮЦПР».
По данным краевой прокуратуры, злоумышленники представляясь опытными юристами и приглашали пенсионеров на бесплатные консультации, в том числе по вопросам перерасчета пенсии. Людей вводили в заблуждение и убеждали заключить договор на оказание платных услуг. Однако взятые на себя обязательства не исполнялись, а полученными деньгами мошенники распоряжались по своему усмотрению.
В ходе расследования потерпевшими признаны более 470 человек. Следователи также допросили свыше 100 свидетелей и провели более 500 выемок, обысков и осмотров предметов.
Семерым участникам организованной группы ранее уже вынесли приговоры: каждому из них назначили наказание от штрафа до четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
В ближайшее время уголовное дело в отношении остальных фигурантов направят в Ленинский районный суд Перми.
Как ранее писал «ФедералПресс», жертвой аферистов стала 62-летняя заместитель директора одной из пермских школ, которая перевела лжеполковнику ФСБ 2,2 млн рублей.