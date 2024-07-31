В Перми будут судить 14 лжеюристов за хищение более 41 млн рублей у пенсионеров

По данным краевой прокуратуры, злоумышленники представляясь опытными юристами и приглашали пенсионеров на бесплатные консультации, в том числе по вопросам перерасчета пенсии. Людей вводили в заблуждение и убеждали заключить договор на оказание платных услуг. Однако взятые на себя обязательства не исполнялись, а полученными деньгами мошенники распоряжались по своему усмотрению.