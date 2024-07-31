Пострадавшая в ДТП в Минском районе женщина скончалась в больнице

Как сообщалось ранее, вечером 30 июля 51-летний водитель автомобиля Opel, двигаясь по дороге Н9531 в Минском районе, не учел состояние дорожного покрытия и погодные условия, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Citroen.



В результате ДТП 58-летний водитель второй иномарки скончался на месте, два пассажира этого автомобиля (52-летняя женщина и 53-летний мужчина) были госпитализированы с тяжкими телесными повреждениями. Этой ночью женщина скончалась в больнице от полученных травм.



В отношении 51-летнего водителя Opel возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также причинение тяжкого телесного повреждения) УК.