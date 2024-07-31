Пациентка очнулась за несколько часов до отключения ее от системы жизнеобеспечения

Через какое-то время врачи констатировали, что пациентка больше не очнется. Ее родители уже начали готовиться к похоронам, когда женщина неожиданно открыла глаза. Она даже смогла продержаться без аппарата искусственной вентиляции легких более 30 минут. Пока женщина способна коммуницировать с окружающими только с помощью ограниченной мимики и движений головы.