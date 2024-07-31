Прокуратура начала проверку неисправности электропоезда «Финист» из Перми

Уральская транспортная прокуратура начала проверку сообщений о задержке движения электропоездов под Екатеринбургом. Причиной стала неисправность электропоезда № 802 «Финист» сообщением «Пермь-Екатеринбург».
В прокуратуре сообщили о вынужденной стоянке между станциями «Электродепо» и ВИЗ электропоезда «Нижний Тагил — Каменск-Уральский». Причиной остановки стала техническая неисправность «Финиста», стоявшего на главном пути.
Прокуратура организовала надзорные мероприятия, по результатам которых даст оценку законности действий перевозчиков, соблюдения законодательства о защите прав потребителей и безопасности движения.
Движение электропоездов восстановлено.