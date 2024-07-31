Байкер отлетел от мотоцикла на несколько метров после ДТП на КАД

Сегодня, 31 июля, на Кольцевой автодороге произошла авария, в которой пострадал мотоциклист. На помощь к мужчине прибежали водители и пассажиры, оказавшиеся этим утром рядом с местом происшествия. Об этом очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге» во «ВКонтакте».
— ДТП произошло в восьмом часу утра на внутренней стороне КАД между съездами на Пискаревский и Шафировский проспекты, — уточнили пользователи.
Очевидцы опубликовали видео случившегося. На кадрах видно, что после столкновения байкер отлетел от мотоцикла на несколько метров. Он не смог самостоятельно встать с дороги. В тот момент к нему на помощь подбежали несколько человек и вызвали скорую помощь. Его состояние и обстоятельства аварии выясняются.
Напомним, накануне, 30 июля, в ДТП на трассе «Репино-Симагино» столкнулись две иномарки. В результате дорожного инцидента пострадали двое — их госпитализировали. По предварительной информации, у одного из них были признаки опьянения.