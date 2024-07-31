Байкер отлетел от мотоцикла на несколько метров после ДТП на КАД

Очевидцы опубликовали видео случившегося. На кадрах видно, что после столкновения байкер отлетел от мотоцикла на несколько метров. Он не смог самостоятельно встать с дороги. В тот момент к нему на помощь подбежали несколько человек и вызвали скорую помощь. Его состояние и обстоятельства аварии выясняются.