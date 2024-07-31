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В Казани на стройплощадке ЖК «Батталовский» вновь произошел пожар

Загорелась строительная бытовка.

Источник: Комсомольская правда

Утром 31 июля в Казани загорелась бытовка на стройплощадке ЖК «Батталовский» по улице Гареева. На место происшествия оперативно прибыли пожарные. По предварительным данным никто не пострадал.

«Проснулись, смотрим в окно, а небо все в дыму. Дождь конечно вовремя пошел, да и пожарная машина быстро приехала, уже все потушили», — сообщил «КП-Казань» очевидец.

Отметим, что это уже второй пожар за месяц на этой стройплощадке. Ранее здесь вспыхнул строительный мусор. Огонь охватил площадь всего пять квадратных метров, но все равно напугал местных жителей.

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