В Казани на стройплощадке ЖК «Батталовский» вновь произошел пожар

Утром 31 июля в Казани загорелась бытовка на стройплощадке ЖК «Батталовский» по улице Гареева. На место происшествия оперативно прибыли пожарные. По предварительным данным никто не пострадал.
«Проснулись, смотрим в окно, а небо все в дыму. Дождь конечно вовремя пошел, да и пожарная машина быстро приехала, уже все потушили», — сообщил «КП-Казань» очевидец.
Отметим, что это уже второй пожар за месяц на этой стройплощадке. Ранее здесь вспыхнул строительный мусор. Огонь охватил площадь всего пять квадратных метров, но все равно напугал местных жителей.