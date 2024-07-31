Глава политбюро ХАМАС Хания погиб при прямом попадании ракеты

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказались комментировать CNN «сообщения в зарубежных СМИ». Израильские власти пока не давали официального заявления. The Times of Israel пишет, что премьер Биньямин Нетаньяху распорядился, чтобы министры также не давали комментариев. Однако ультраправый министр по делам Иерусалима и по наследию Амихай Элияху, известный резкими высказываниями, заявил в X, что гибель Хании «делает мир немного лучше». «Никаких больше воображаемых соглашений о “мире”/капитуляции, никакого милосердия к этим смертным. Железная рука, которая ударит их, принесет мир и немного утешения и укрепит нашу способность жить в мире с теми, кто желает мира», — написал он.