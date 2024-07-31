Полиция со стрельбой тормозила ночную укладку асфальта на севере Петербурга

Полицию к дому № 10 на Яхтенной улице вызвали накануне, пожаловавшись на шумные работы, которые не давали уснуть, пишет «Дорожный инспектор» 31 июля. Приехавшие на место сотрудники патрульно-постовой службы УМВД по Приморскому району застали укладку асфальта. Работа кипела.