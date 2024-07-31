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В Ляховичском районе скончался мужчина, получивший ожоги при сжигании мусора

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе скончался мужчина, получивший ожоги при сжигании мусора. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

30 июля в 7.20 в Брестской областной клинической больнице от ожогов скончался гражданин 1967 года рождения, инвалид 1-й группы по зрению. Травмы мужчина получил 20 июля из-за загорания одежды при сжигании мусора с использованием ЛВЖ. Инцидент произошел на территории частного домовладения в деревне Большая Лотва Ляховичского района Брестской области.

Причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

несчастный случай