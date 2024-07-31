30 июля в 7.20 в Брестской областной клинической больнице от ожогов скончался гражданин 1967 года рождения, инвалид 1-й группы по зрению. Травмы мужчина получил 20 июля из-за загорания одежды при сжигании мусора с использованием ЛВЖ. Инцидент произошел на территории частного домовладения в деревне Большая Лотва Ляховичского района Брестской области.
Причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
В Ляховичском районе скончался мужчина, получивший ожоги при сжигании мусора
31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе скончался мужчина, получивший ожоги при сжигании мусора. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
30 июля в 7.20 в Брестской областной клинической больнице от ожогов скончался гражданин 1967 года рождения, инвалид 1-й группы по зрению. Травмы мужчина получил 20 июля из-за загорания одежды при сжигании мусора с использованием ЛВЖ. Инцидент произошел на территории частного домовладения в деревне Большая Лотва Ляховичского района Брестской области.