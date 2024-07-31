В Мытищах подростки-мигранты напали на сверстников

«ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по части 2 статьи 213 УК (хулиганство). Все фигуранты установлены, они являются гражданами и уроженцами Таджикистана. С двумя из них проводятся следственные действия, в отношении третьего соучастника осуществляются оперативные мероприятия на территории Российской Федерации, направленные на его задержание», — уточнили в ведомстве.