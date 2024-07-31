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В Мытищах подростки-мигранты напали на сверстников

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Мытищах установили личности подростков-мигрантов, нападавших на сверстников, сообщил Следственный комитет.

Источник: РИА "Новости"

«ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по части 2 статьи 213 УК (хулиганство). Все фигуранты установлены, они являются гражданами и уроженцами Таджикистана. С двумя из них проводятся следственные действия, в отношении третьего соучастника осуществляются оперативные мероприятия на территории Российской Федерации, направленные на его задержание», — уточнили в ведомстве.

СК в понедельник сообщил, что после появления в соцсетях видео, на котором подростки нападают на сверстников в Мытищах, на злоумышленников завели уголовное дело о хулиганстве.

В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет о нападениях со стороны подростков-мигрантов.

СК