«23-летний брестчанин, привлеченный к административной ответственности за нетрезвое вождение, хотел получить минимальный штраф и обратился к 26-летнему знакомому “со связями”. Тот заверил, что все уладит за полторы тысячи долларов. Когда же нарушителя привлекли по всей строгости закона, злоумышленник сказал, что первоначальной суммы не хватило, и потребовал еще две тысячи долларов. Брестчанин понял, что его обманывают, и обратился в милицию», — рассказали в МВД.
Оперативники при силовой поддержке ОМОНа задержали фигуранта в момент передачи второго транша.
Возбуждены уголовные дела за подстрекательство к даче взятки и мошенничество в крупном размере.
За мошенничество и подстрекательство к даче взятки задержан брестчанин
31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники БЭП Московского РУВД Бреста задержали 26-летнего жителя Бреста по подозрению в выманивании денег у 23-летнего знакомого. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
«23-летний брестчанин, привлеченный к административной ответственности за нетрезвое вождение, хотел получить минимальный штраф и обратился к 26-летнему знакомому “со связями”. Тот заверил, что все уладит за полторы тысячи долларов. Когда же нарушителя привлекли по всей строгости закона, злоумышленник сказал, что первоначальной суммы не хватило, и потребовал еще две тысячи долларов. Брестчанин понял, что его обманывают, и обратился в милицию», — рассказали в МВД.