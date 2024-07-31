За мошенничество и подстрекательство к даче взятки задержан брестчанин

«23-летний брестчанин, привлеченный к административной ответственности за нетрезвое вождение, хотел получить минимальный штраф и обратился к 26-летнему знакомому “со связями”. Тот заверил, что все уладит за полторы тысячи долларов. Когда же нарушителя привлекли по всей строгости закона, злоумышленник сказал, что первоначальной суммы не хватило, и потребовал еще две тысячи долларов. Брестчанин понял, что его обманывают, и обратился в милицию», — рассказали в МВД.



Оперативники при силовой поддержке ОМОНа задержали фигуранта в момент передачи второго транша.



Возбуждены уголовные дела за подстрекательство к даче взятки и мошенничество в крупном размере.