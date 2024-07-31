Примерно в 15.45 30 июля спасатели получили информацию о загорании пресс-подборщика во время сельскохозяйственных работ. Пожар произошел в поле возле деревни Третьяки. Огонь повредил пресс-подборщик и уничтожил 8 т соломы в рулонах.
Ранее, утром того же дня, в МЧС поступило сообщение о пожаре в кабинете на первом этаже двухэтажного кирпичного административного здания в агрогородке Пограничный Берестовицкого района. В результате пожара повреждено имущество, закопчены стены и потолок в помещении.
В обоих случаях пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.
Пресс-подборщик загорелся в поле в Берестовицком районе: уничтожено 8 тонн соломы
31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-подборщик загорелся в поле в Берестовицком районе. Пожар уничтожил 8 тонн соломы. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Примерно в 15.45 30 июля спасатели получили информацию о загорании пресс-подборщика во время сельскохозяйственных работ. Пожар произошел в поле возле деревни Третьяки. Огонь повредил пресс-подборщик и уничтожил 8 т соломы в рулонах.