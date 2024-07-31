В Сочи дерево упало на автомобиль, в котором ехала семья с детьми

Очевидцы сняли место происшествия на видео и выложили в Сеть. На кадрах видно, что дерево упало на оживленной дороге. Напомним, что ранее «Новая Кубань» сообщала о другом трагическом инциденте, который произошел на трассе в Кущевском районе. Днем 30 июля в результате ДТП с участием большегрузов погибла многодетная семья. Виновником аварии стал водитель одного из грузовиков.