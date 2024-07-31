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В Сочи дерево упало на автомобиль, в котором ехала семья с детьми

В Сочи вечером 30 июля на Аллее Челтенхема произошло ЧП: дерево упало на автомобиль, в котором находилась семья с детьми.

Проезжающие мимо водители, ставшие свидетелями инцидента, поспешили на помощь и вытащили из салона мужчину, молодую женщину и двоих детей. К счастью, никто из них не пострадал.

Очевидцы сняли место происшествия на видео и выложили в Сеть. На кадрах видно, что дерево упало на оживленной дороге. Напомним, что ранее «Новая Кубань» сообщала о другом трагическом инциденте, который произошел на трассе в Кущевском районе. Днем 30 июля в результате ДТП с участием большегрузов погибла многодетная семья. Виновником аварии стал водитель одного из грузовиков.