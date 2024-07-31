Экс-начальника отдела полиции будут судить в Иркутске за взятки

С февраля 2016 года по май 2018 года полицейский практически ежемесячно получал по 100 тысяч рублей от руководства коммерческой организации. Взамен полиция не проверяла рабочих-мигрантов, которые трудились на эту фирму и не проводила в компании рейды по проверке соблюдения миграционного законодательства. Всего они дали полицейскому чину 1,8 миллиона рублей.