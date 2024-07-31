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Экс-начальника отдела полиции будут судить в Иркутске за взятки

Бывший начальник отдела полиции № 10 МУ МВД России «Иркутское» предстанет перед судом. Полицейский чин без стеснения брал взятки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

С февраля 2016 года по май 2018 года полицейский практически ежемесячно получал по 100 тысяч рублей от руководства коммерческой организации. Взамен полиция не проверяла рабочих-мигрантов, которые трудились на эту фирму и не проводила в компании рейды по проверке соблюдения миграционного законодательства. Всего они дали полицейскому чину 1,8 миллиона рублей.

В мае 2018 года обвиняемый взял у гендиректора другой фирмы 2,9 миллиона, пообещав вернуть изъятое у компании имущество.

В мае 2019 года обвиняемый похитил грузовик стоимостью 1,1 миллиона рублей, который был изъят и хранился у уполномоченной организации. А в ноябре-декабре 2020 года он взял 200 тысяч у гражданина КНР за обещание способствовать улучшению процессуального положения. На этом его и взяли.

Дело будет рассматривать Иркутский районный суд.