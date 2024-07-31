8-летний ребенок упал с качелей в лагере, впал в кому и умер в ВКО

«Обычно после подобных ситуаций у нас идет предписание из полиции по дальнейшим нашим действиям. Именно демонтаж или ограждение данных конструкций. Подобных предписаний у нас не было, так что мы пока оставили так. И будем выяснять, почему именно там не было небольшого ограждения», — сообщил руководитель отдела внутренней политики Алибек Турсимбетов.