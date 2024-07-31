8-летний ребенок упал с качелей в лагере, впал в кому и умер в ВКО

Врачи 12 дней боролись за жизнь ребенка, но безрезультатно. Родители просят наказать виновных. Роман Цуранов, отец Арсения, несколько дней назад похоронил 8-летнего сына. Здоровый, веселый мальчик в первый же день в летнем лагере упал со злополучной конструкции. Его доставили в больницу, прооперировали. Но из-за отека мозга ребенок впал в кому, а через 12 дней его сердце остановилось.
«Сказали, что был очень сильный один кинетический удар. Был перелом основания черепа, то есть из-за удара мозг ударился о стенку, и из-за этого произошел отек мозга. Когда мозг стал отекать, ему некуда было деваться, он начал давить уже. И, получается, там были важные артерии, которые сдавились, из-за этого случилась остановка сердца», — рассказал отец погибшего мальчика Роман Цуранов.
Семья ребенка винит в трагедии сотрудников лагеря. Оказалось, что в момент падения Арсения рядом не было воспитателя. Она пошла в аптеку за пластырем для другого ребенка. Хотя на этих качелях в общественном парке рядом со зданием учреждения дети уже получали травмы. Конструкция гораздо тяжелее обычной и рассчитана для людей с особыми потребностями.
«До этого девочка руку здесь поломала. Был случай, уже ни о чем не говорит этот случай. Теперь вот мой внук. И лагерь, я не знаю, надо проверить лицензию вообще всех лагерей! Это же так страшно», — поделилась бабушка Елена Цуранова.
При этом лагерь до сих пор работает. Воспитатели на месте. Никуда не делись и злополучные качели, за которые в ответе отдел ЖКХ города.
«Мы же не можем тоже разделиться. Над каждым стоять, за руку держать. Может быть, со стороны кому-то легко судить. Мальчика никто не трогал. Вот так, случайно, несчастный случай, так произошло. Ребенок сорвался», — со слезами рассказала воспитатель Анастасия Давыдова.
«Обычно после подобных ситуаций у нас идет предписание из полиции по дальнейшим нашим действиям. Именно демонтаж или ограждение данных конструкций. Подобных предписаний у нас не было, так что мы пока оставили так. И будем выяснять, почему именно там не было небольшого ограждения», — сообщил руководитель отдела внутренней политики Алибек Турсимбетов.
Правозащитники же отмечают, что трагедия обнажила серьезные проблемы. И речь не только про безопасность на детских площадках, но и в самих лагерях.
«Группы продленного дня либо образовательные центры для детей такого частного характера не требуют лицензирования. Но в сферах, где это связано с детьми, с безопасностью детей, наверное, мы должны отойти от, скажем так, этого аргумента в пользу защиты прав предпринимателей к защите прав детей», — отметила региональный уполномоченный по правам ребенка Оксана Каленова.
Возможно, тогда подобные случаи не повторятся. Сейчас по делу ведется досудебное расследование, чтобы выяснить виновных в смерти ребенка.