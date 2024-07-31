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В Екатеринбурге возобновили работу «НПО автоматики» после пожара

Изюмов: пострадавшие от пожара цеха «НПО автоматики» будут восстановлены.

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. «НПО автоматики» продолжает производство, направленное на выполнение обязательств перед заказчиками, пострадавшие от пожара цеха будут восстановлены, сообщил журналистам гендиректор АО «НПО автоматики» Михаил Изюмов.

«НПО автоматики продолжает производственную деятельность, направленную на выполнение обязательств перед заказчиками. Пострадавшие от пожара цеха будут восстановлены», — сказал Изюмов.

Во вторник в Екатеринбурге загорелась кровля восьмиэтажного цеха с химической продукцией на ориентировочной площади пожара 800 квадратных метров. По уточненным данным МЧС РФ, произошло обрушение кровли цеха на 500 квадратных метрах.

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