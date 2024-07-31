В Екатеринбурге возобновили работу «НПО автоматики» после пожара

Во вторник в Екатеринбурге загорелась кровля восьмиэтажного цеха с химической продукцией на ориентировочной площади пожара 800 квадратных метров. По уточненным данным МЧС РФ, произошло обрушение кровли цеха на 500 квадратных метрах.