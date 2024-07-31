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В Приморье мужчина увез чужого ребенка, чтобы проучить за ссору с дочкой

Полиция: мужчина в Приморье хотел проучить ребенка, повздорившего с его дочерью.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 31 июл — РИА Новости. Мужчина, насильно посадивший мальчика в свой автомобиль и уехавший с ним во Владивостоке, хотел таким образом проучить ребенка, повздорившего с его дочерью, сообщает полиция Приморья.

Ранее краевая прокуратура сообщила о проведении проверки после распространения в соцсетях видеозаписи, где мужчина на автомобиле схватил ехавшего на самокате мальчика, силой посадил в машину и скрылся в неизвестном направлении. УМВД по Приморскому краю сообщило, что участники конфликта в правоохранительные органы не обращались, ведется их розыск.

На данный момент сотрудники полиции установили личности участников инцидента около дома № 4 на улице Ладыгина. Ими оказались местный житель 1983 года рождения и 9-летний мальчик.

«Предварительно установлено, что между школьником, катавшимся с приятелями на самокатах, и 8-летней дочерью мужчины произошел конфликт. Желая проучить несовершеннолетнего, гражданин провел с ним воспитательную беседу, после чего выпустил из машины», — говорится в сообщении краевой полиции.

Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента.