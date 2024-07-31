В Приморье мужчина увез чужого ребенка, чтобы проучить за ссору с дочкой

Ранее краевая прокуратура сообщила о проведении проверки после распространения в соцсетях видеозаписи, где мужчина на автомобиле схватил ехавшего на самокате мальчика, силой посадил в машину и скрылся в неизвестном направлении. УМВД по Приморскому краю сообщило, что участники конфликта в правоохранительные органы не обращались, ведется их розыск.