Мигрант выстрелил из травмата в голову мужчине в Башкирии

В городе Кумертау в Башкирии мигрант Табриз Размиджо выстрелил из травмата в голову мужчине. Об этом сообщает Mash в регионе со ссылкой на местного общественника Артема Ананьева.
По словам активиста, нападавший много лет занимается рэкетом. Ранее его уже выдворяли с территории РФ, но он вернулся и продолжил творить беспредел.
На этот раз Табриз якобы хотел угнать машину у девушки, но не учел, что у автомобиля новый владелец.
Уточняется, что при выстреле из травмата в хозяина авто, мужчина промахнулся.
Издание сообщает, что ранее Размиджо уже попадал в полицию, но его отпускали.