Жителю Копейска дали 16 лет за жестокое убийство соседки

Точку в уголовном деле поставил Челябинский областной суд, который вынес приговор 44-летнему мужчине.
Копейчанин обвинялся по двум статьям уголовного кодекса — «разбой» и «убийство». В пресс-службе прокуратуры Челябинской области напомнили, что пьяный мужчина в марте прошлого года напал на свою соседку в доме No 15 на проспекте Славы.
По версии следствия, осужденный пришел в квартиру жертвы с молотком, которым воспользовался практически с порога. Женщина получила не меньше 14 ударов по голове и больше пяти раз — по телу. После убийства он забрал у нее сумку с документами, кошельком, телефон и фитнес-браслет. Кроме того, он прихватил золотые серьги, которые тут же пропил. Однако долго на свободе убийце находиться не пришлось — полиция задержала его в этот же день.
Ранее «МК-Челябинск» рассказывал, что обвинение запросило для подсудимого 17 лет лишения свободы. Суд в итоге приговорил копейчанина к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 10 месяцев. Кроме того, осужденного обязали выплатить сыну и брату погибшей компенсацию в 4 миллиона рублей (по два миллиона каждому).