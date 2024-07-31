Жителю Копейска дали 16 лет за жестокое убийство соседки

По версии следствия, осужденный пришел в квартиру жертвы с молотком, которым воспользовался практически с порога. Женщина получила не меньше 14 ударов по голове и больше пяти раз — по телу. После убийства он забрал у нее сумку с документами, кошельком, телефон и фитнес-браслет. Кроме того, он прихватил золотые серьги, которые тут же пропил. Однако долго на свободе убийце находиться не пришлось — полиция задержала его в этот же день.