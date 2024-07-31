Самолет «Уральских авиалиний» не смог взлететь из-за технической неисправности

По данным канала, инцидент случился сегодня, 31 июля, в 02:03. Произошел возврат воздушного судна с исполнительного старта по технической причине. Предположительно, отказал генератор. Самолет с бортовым номером RA 73824 должен был выполнять рейс СВР 2919 по маршруту Красноярск — Ходжент. Известно, что этот борт находится в эксплуатации с 10 февраля 2009 года.