Жителей Башкирии предупреждают о надвигающемся смерче.

«Сейчас “Кирсти” определяет погоду всей Европейской России и даже забросил тёплый фронт на Южный Урал. В ближайшие сутки фронт начнёт “волнить” и на нём появится так называемая точка окклюзии, зона наибольшего возмущения атмосферы, способная продуцировать облака, достаточно развитые, чтобы стать материнскими для смерча. Согласно данным одной из прогностических моделей, в среду наибольший риск появления этих вихрей будет в западной половине Башкирии, в Челябинской области и на юге Курганской области», — говорится в сообщении.