Жителей Башкирии предупреждают о надвигающемся смерче.

Как сообщили в центре «ФОБОС», циклон «Кирсти» сегодня охватит своим ненастным влиянием не только Русскую равнину, но и Урал.
«Сейчас “Кирсти” определяет погоду всей Европейской России и даже забросил тёплый фронт на Южный Урал. В ближайшие сутки фронт начнёт “волнить” и на нём появится так называемая точка окклюзии, зона наибольшего возмущения атмосферы, способная продуцировать облака, достаточно развитые, чтобы стать материнскими для смерча. Согласно данным одной из прогностических моделей, в среду наибольший риск появления этих вихрей будет в западной половине Башкирии, в Челябинской области и на юге Курганской области», — говорится в сообщении.
Напомним, что накануне смерч разбросал самолёты и вертолёты в нижнекамском аэропорту Бегишево. От стихи пострадали четыре учебно-тренировочных самолета Diamond-42 Санкт-Петербургского университета гражданской авиации. Также смерч «прошелся» по вертолету и административным зданиям. Стихия снесла крыши, обшивку и местами выбила окна. Известно, что пострадали два сотрудника аэропорта. А на Казань обрушился ливень с градом.