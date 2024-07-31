Водитель, врезавшийся в поезд под Волгоградом, находится без сознания

В понедельник днем на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика «Камаз» выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей. На данным момент, по информации властей, в больницах Волгограда находится девять человек, включая одного ребенка.