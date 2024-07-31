В СКР проверят данные об избиении отчимом 10-летнего мальчика на Урале

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях в отношении 10-летнего мальчика в Екатеринбурге, которого сутки искали полицейские и волонтеры.
По имеющимся данным, мальчик сбежал из дома из-за побоев матери и отчима.
«На протяжении длительного времени сожитель матери, ранее изнасиловавший ее, регулярно избивает мальчика, а также иногда лишает его питьевой воды и продуктов питания. Указанное привело к необходимости временного проживания семьи, где воспитывается еще двое детей, в кризисном центре, а также неоднократным побегам школьника», — говорится в сообщении ведомства.
После того, как мальчика нашли, следователи организовали процессуальную проверку.
Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.