В СКР проверят данные об избиении отчимом 10-летнего мальчика на Урале

«На протяжении длительного времени сожитель матери, ранее изнасиловавший ее, регулярно избивает мальчика, а также иногда лишает его питьевой воды и продуктов питания. Указанное привело к необходимости временного проживания семьи, где воспитывается еще двое детей, в кризисном центре, а также неоднократным побегам школьника», — говорится в сообщении ведомства.