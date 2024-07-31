60-летняя женщина перевела мошенникам более 1,5 млн в Шелехово

60-летняя женщина из Иркутской области заинтересовалась объявлением в интернете о быстром заработка через инвестиции. Она решила заполнить анкету, после чего ей поступил звонок от мошенников, которые представились сотрудниками трейдинговой организации. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД по Иркутской области.
Далее пострадавшей позвонил «технический специалист», который помог с установкой приложения на мобильный телефон, позже к диалогу подключился и «московский брокер». С женщиной постоянно разговаривали, не давая опомниться и посоветоваться хоть с кем-нибудь.
— Местная жительница начала свой путь в инвестициях с 10 тысяч рублей. Уже на следующий день ей показали «прибыль» пообещав более высокий процент за новые вложения. За вкладом 15.000 рублей последовал кредит на сумму один миллион рублей, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Для вывода полученных дивидендов, женщину попросили внести еще 350 тысяч. Но тут до жительницы Шелехова дошло, что она попалась на уловки мошенников. После этого она и обратилась с заявлением в полицию.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске ребенок выпал из окна.
Напомним, как писал KP.RU, в России появится приложение для поиска мест, куда можно приходить с питомцем.