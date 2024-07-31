На севере Хабаровского края в море попали нефтепродукты

— Утром 31 июля выявлен факт разлива нефтепродуктов, предположительно-дизельное топливо в прибрежной полосе Охотского моря вблизи посёлка Охотск. Состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности администрации Охотского муниципального округа Хабаровского края. В настоящее время разрабатываются меры по устранению розлива и поиску лиц, совершивших данное нарушение. Ситуация находится на контроле врио губернатора Хабаровского края, — сообщили в администрации Охотского муниципального округа.