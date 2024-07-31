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На севере Хабаровского края в море попали нефтепродукты

Ситуацию с устранением разлива и поиском виновных взял под контроль врио губернатора Дмитрий Демешин.

Источник: соцсети

Экологическое ЧП зафиксировано на самом севере Хабаровского края. Морская акватория у берегов Охотского муниципального округа оказалась загрязнена посторонними примесями. Предположительно, это нефтепродукты. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию муниципалитета.

 — Утром 31 июля выявлен факт разлива нефтепродуктов, предположительно-дизельное топливо в прибрежной полосе Охотского моря вблизи посёлка Охотск. Состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности администрации Охотского муниципального округа Хабаровского края. В настоящее время разрабатываются меры по устранению розлива и поиску лиц, совершивших данное нарушение. Ситуация находится на контроле врио губернатора Хабаровского края, — сообщили в администрации Охотского муниципального округа.

Вполне возможно, сброс топлива произошёл с одного из проходящих вблизи Охотска судна.

экология