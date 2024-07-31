Избившему 16-летнего пасынка красноярцу грозит тюремный срок

В Красноярске предстанет перед судом 36-летний мужчина, который на глазах у прохожих избил своего 16-летнего пасынка. Сам инцидент произошел в июне на улице Свердловской — тогда мужчина и школьник подрались, в результате чего отчим нанес подростку два удара по голове, от которых мальчик упал на асфальт. Стоит отметить, что жертвой жестокого отчима чуть не стал и старший брат пострадавшего, однако подростку удалось убежать. Стоит отметить, что, хоть мужчина и признал свою вину, он отметил, что причиной произошедшего стало неуважение пасынка к взрослым.